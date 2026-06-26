Гросси назвал предполагаемое местонахождение иранского урана

Обогащенный уран в Иране, вероятно, находится сейчас там же, где и год назад – однако установить точно можно будет только после инспекций, заявил Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил мнение, что иранские запасы обогащенного урана остаются на ядерных объектах, которые в прошлом июне подверглись бомбардировкам.

"Общее впечатление таково: материал по-прежнему находится там. Само собой, с нашей точки зрения, чтобы утверждать это наверняка, нам нужно вернуться на места, провести инспекцию и удостовериться, что все находится там, где должно быть"

– Рафаэль Гросси

Последняя штатная инспекция МАГАТЭ на иранские ядерные объекты состоялась до начала конфликта прошлым летом.

"То есть мы точно знаем, где находился материал, и знаем, сколько его было. После этого мы, как и все остальные, наблюдали за объектами с помощью спутниковых снимков и других подобных средств"

– Рафаэль Гросси

Он уточнил, что с тех пор значительных перемещений зафиксировано не было, но три ядерных объекта (Фордо, Натанз, Исфахан) были серьезно повреждены. Глава МАГАТЭ добавил, что в результате доступ к некоторым из этих объектов оказался перекрыт, передает РИА Новости.