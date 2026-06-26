Гросси назвал предполагаемое местонахождение иранского урана

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил мнение, что иранские запасы обогащенного урана остаются на ядерных объектах, которые в прошлом июне подверглись бомбардировкам.
"Общее впечатление таково: материал по-прежнему находится там. Само собой, с нашей точки зрения, чтобы утверждать это наверняка, нам нужно вернуться на места, провести инспекцию и удостовериться, что все находится там, где должно быть"
– Рафаэль Гросси
Последняя штатная инспекция МАГАТЭ на иранские ядерные объекты состоялась до начала конфликта прошлым летом.
"То есть мы точно знаем, где находился материал, и знаем, сколько его было. После этого мы, как и все остальные, наблюдали за объектами с помощью спутниковых снимков и других подобных средств"
– Рафаэль Гросси
Он уточнил, что с тех пор значительных перемещений зафиксировано не было, но три ядерных объекта (Фордо, Натанз, Исфахан) были серьезно повреждены. Глава МАГАТЭ добавил, что в результате доступ к некоторым из этих объектов оказался перекрыт, передает РИА Новости.