ЕС проведет диверсификацию энергетического импорта Армении

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что группа европейских экспертов отправится в Армению для диверсификации ее энергетического импорта.

Брюссель организует диверсификацию энергетического импорта Армении, такое заявление сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по приезде в Ереван.

Глава Еврокомиссии отметила, что на территорию Армении будет отправлена группа экспертов, ориентировочно, уже на следующей неделе.

"Мы уже на следующей неделе направим в Армению группу экспертов, которая займется диверсификацией ее энергетического импорта"

– Урсула фон дер Ляйен

Как подчеркнула она, у Европейского союза уже имеется большой опыт в этой области и привела в пример аналогичные диверсификации в Украине и Молдовы.

Кроме того, фон дер Ляйен поддержала развитие в Армении альтернативной энергетики.

Напомним, в прошлом году производство электроэнергии в Армении впервые превысило 10 млрд киловатт-часов, на 6,7% выше аналогичного показателя 2024 года, отмечается в отчете правительства Армении за 2025 год.

Сообщается, что 29,1% указанного объема было обеспечено за счет АЭС, 33,6% – за счет ТЭС, 21% – ГЭС, 16,3% – солнечных станций (включая автономные), 0,012% – с помощью ветряных станций.