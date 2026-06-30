Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Армению с рабочим визитом. Накануне она совершила аналогичную поездку в Азербайджан.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг прибыла в армянскую столицу с рабочим визитом, сообщила пресс-служба правительства Армении.
В международном аэропорту Звартноц ее встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Уточняется, что фон дер Ляйен прилетела в Ереван прямо из Баку, где находилась с рабочим визитом накануне.
В рамках визита анонсированы переговоры Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после которых стороны выступят с заявлениями для прессы и ответят на вопросы журналистов.