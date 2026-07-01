Вестник Кавказа

Швейцария вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Алжир

Швейцария вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Алжир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча сборных Швейцарии и Алжира завершилась со счетом 2:0. Швейцарцы вышли в 1/8 финала мирового чемпионата.

Матч сборных Швейцарии и Алжира в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года закончился уверенной победой швейцарцев.

Встреча состоялась на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере (Канада). Алжир не сумел забить ни одного мяча, тогда как швейцарцы забили два года – их исполнили Брил Эмболо и Дан Ндой.

Игра окончилась со счетом 2:0 в пользу швейцарцев, что означает выход Швейцарии в 1/8 финала ЧМ. Теперь команде предстоит встретиться с победителем матча Колумбия — Гана.

Швейцария заняла первое место в группе B, команда Алжира в группе J находится на третьей позиции и начинает стадию матчей на выбывание.

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