Замглавы внешнеполитического ведомства России Галузин заявил, что для возобновления диалога по урегулированию конфликта на Украине нужна политическая воля Киева.

Для возобновления переговорного процесса Москвы и Киева важна политическая воля украинской стороны и их спонсоров, такое заявление сделал замглавы МИД Михаил Галузин.

При этом он подчеркнул, что Россия выступает за продолжение урегулирования и готова продолжить развивать диалог.

"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров"

– Михаил Галузин

Как отметил замглавы министерства иностранных дел, это важно, поскольку западные партнеры Украины являются "главными бенефициарами кризиса".

Также Галузин оспорил недавнее заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что именно Москва затягивает переговоры, передает РИА Новости.

"Мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды"

— Михаил Галузин