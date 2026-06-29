Несмотря на усилившуюся эскалацию ситуации вокруг Украины, миротворческий процесс не останавливается.

Подход Китая к украинскому конфликту

Китайская Народная Республика не оставляет надежд на урегулирование украинского кризиса. Пекин призывает Москву и Киев реанимировать переговоры в кратчайшие сроки и достичь полноценного мирного соглашения.

"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения", - заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.

Китай с самого начала военных действий выступал за решение конфликта с учетом интересов всех сторон, включая Россию. В феврале 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин предложил 12‑пунктный план, в котором призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, отказаться от менталитета "холодной войны", прекратить боевые действия и эскалацию, немедленно возобновить прямые переговоры при активной роли посредников (включая Китай), разрешить гуманитарный кризис через коридоры и увеличенную помощь под координацией ООН. В инициативе также был сделан призыв прекратить односторонние санкции, сохранить стабильность производственных и логистических цепочек и содействовать постконфликтному восстановлению с участием Китая.

Сунь Лэй напомнил, что его страна сохраняет "объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу" на основе четырех принципов, предложенных Си. В 2024 году руководитель Китая предложил взять за основу следующие принципы урегулирования: сосредоточиться на достижении мира, работать над деэскалацией, создать условия для диалога и снизить негативные последствия конфликта на мировую экономику. Постпред Китая при ООН обозначил готовность Пекина и дальше играть конструктивную роль вместе с международным сообществом.

Новые переговоры в Стамбуле

На днях президент России Владимир Путин напомнил о намерении Москвы вести диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей. Турция подтверждает готовность предоставить свою площадку.

"Наша страна прилагает усилия для достижения продолжительного мира в конфликте между Россией и Украиной, а также сосредоточена на возобновлении переговоров и активизации дипломатических действий", — заявил 30 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В целом, к переговорам готовы и участники конфликта, и мировое сообщество. Однако расхождения в условиях прекращения боевых действий создают серьезные препятствия. На фоне недавних ударов ВСУ по гражданским объектам в России, включая НПЗ, ряд стран Европы, сред них Прибалтика и Великобритания, внушают Киеву, что нужно создать преимущество на поле боя, а уже потом вести переговоры на более выгодных для себя условия, под чем подразумевается перемирие по линии соприкосновения войск.

Отдельные "ястребы" надеются, что Украина сможет выторговать себе еще больше. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник чувствует поддержку стран НАТО, которые обещают дальнобойные ракеты и системы ПВО, а также новые поставки дронов. Недавно он заявил, что переговорная линия Киева может ужесточиться.

Деструктивное поведение ряда западных стран вызывает нескрываемое раздражение посредников. На парламентском саммите НАТО в Стамбуле спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что мир в свое время не был достигнут из-за нежелания отдельных стран, намекая, видимо, на Британию.

"Всего в нескольких сотнях метров от этого здания, в рабочем офисе президента в Долмабахче, российская и украинская стороны встретились за столом переговоров, - сказал он. - Тогда были подписаны проекты практически окончательного соглашения. К сожалению, из-за обстоятельств того времени некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут".

Куртулмуш дал понять, что, несмотря на отсутствие сделки в Стамбуле в 2022 году, благодаря переговорам все же удалось согласовать открытие "зернового коридора" и обменять пленных между Украиной и Россией. "Преобладание подобного подхода" позволило бы решить многие конфликты, сказал он коллегам из стран НАТО.

Позиция США

Большая ответственность в решении украинского конфликта по-прежнему лежит на США. На встрече с немецким коллегой госсекретарь США Марко Рубио высказался в поддержку прочного мира на Украине.

Надо сказать, после встречи "Большой семерки" во французском Эвиане настроение президента Дональда Трампа несколько изменилось. По данным СМИ, он был впечатлен действиями ВСУ, а недавно публично похвалил Владимира Зеленского. На этом фоне в Москве начали заявлять о том, что "дух Анкориджа" испаряется и США нужно определиться, хотят ли они выступать как посредник или как сторона конфликта.

"Но, конечно, прикладывать посреднические усилия, будучи вовлеченным в боевые действия на одной из сторон, невозможно", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Белорусский вариант

Говоря о миротворчестве, 29 июня, президент России назвал Минск возможным место проведения нового раунда переговоров. "Уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности", - сказал Путин.

Президент Беларуси по-прежнему готов предоставить площадку. "Знаю позицию Александра Григорьевича, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - заявил российский лидер.

Первые переговоры о мире были начаты в 2022 году не в Стамбуле, а в Беларуси. В 2014 году договоренности об установлении мира на Донбассе тоже были достигнуты при посредничестве Минска и получили название Минские соглашения.

Удастся ли сторонам вновь вернуться за стол переговоров, зависит от желания Зеленского снизить свои требования, а также готовности Трампа стать вновь посредником, а не стороной конфликта под влиянием европейских союзников. Как минимум, в начале июля на саммите НАТО у американского лидера будет возможность дать импульс к миротворчеству.