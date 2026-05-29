Из Москвы в Пекин: какой сигнал Лукашенко послал Зеленскому?

28 июня президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пекин с рабочим визитом. По словам белорусского лидера, он прилетел в китайскую столицу напрямую из Московской области: "Я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин".

Встреча Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином продолжалась более трех часов и, по официальным сообщениям, прошла в весьма теплой и доверительной атмосфере. Си назвал отношения Китая и Беларуси "переживающими исторический пик", подчеркнув, что страны развивают "всестороннее стратегическое партнерство". Он особо отметил, что Пекин поддерживает Минск в защите суверенитета и территориальной целостности. Официальный МИД Китая охарактеризовал отношения как "всепогодное партнерство", то есть высший уровень доверия и стратегического взаимодействия.

Лукашенко в ответ выразил благодарность за такую оценку и отметил, что Беларусь широко использует китайские технологии "по всем направлениям экономического развития" и довольна их качеством. В числе конкретных тем переговоров были развитие китайско‑белорусского индустриального парка "Великий камень", проекты промышленной кооперации и объявление 2026-2027 годов Годами промышленной кооперации между двумя странами. По данным посольства Беларуси в Пекине, товарооборот между странами показывает существенный рост. По итогам 2026 года объем взаимной торговли составил около $3,7 млрд с заметным приростом белорусского экспорта.

Помимо официальной части, лидеры провели традиционный "семейный обед" — формат, который в дипломатии Пекина и Минска рассматривают как показатель близких, личных контактов, выходящий за рамки строгого протокола. Это еще один жест, доказывающий особое доверие между Лукашенко и Си.

Стоит обратить внимание, что визит в Китай состоялся на фоне усилившегося напряжения на белорусско‑украинской границе. За несколько дней до поездки Лукашенко побывал в России, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным в резиденции на Валдае.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что встреча дала возможность обсудить "угрозы Киева Минску" и другие текущие вопросы. Сам Путин позднее охарактеризовал визит Лукашенко в Россию как "очень удачную и содержательную поездку" и подчеркнул, что Беларусь всегда предоставляла площадку для переговоров — в том числе для переговорного процесса по украинскому конфликту в 2022 году. Путин также заявил, что Минск готов поддерживать мирные инициативы и что при необходимости будущие переговоры могут проходить на белорусской территории.

Отношения Беларуси и Украины и так непростые из-за поддержки Зеленским попытки майдана в Минске в 2020 году и критики позиции Лукашенко по специальной военной операции на Донбассе. Но в последние дни они еще больше обострились.

Киев заявлял о возможных ударах по белорусской военной технике, размещенной вблизи границы, если Минск не выведет со своей территории ретрансляторы для российских дронов. В ответ белорусское руководство и МИД заявляли о готовности к адекватному ответу на пересечение границы и предупреждали о риске эскалации. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета прямо заявил о возможности применения всех имеющихся ресурсов в случае агрессивного пересечения границы украинскими силами.

Визит Лукашенко в Россию и Китай оказался весьма важен для безопасности Беларуси. Итоги встречи с Путиным неизвестны, но, очевидно, Минск и Москва координируют свои действия и готовы совместно реагировать на угрозы со стороны Киева.

А что касается Китая, то поведение Пекина должно также оказать отрезвляющие влияние на Зеленского. И вот по какой причине.

Сейчас на фоне тарифных угроз и войн президента США Дональда Трампа Евросоюз надеется сохранить нормальные экономические отношения с Китаем. ЕС и в целом Запад с начала СВО рассчитывал, что КНР может повлиять на Россию и подтолкнуть ее если не к остановке боевых действий, то как минимум сохранению их в неядерных рамках. Не зря в первые годы войны к Си выстроилась очередь европейских политиков.

На фоне угроз Зеленского Беларуси Китай дал понять, что, мягко говоря, не поддержит такой шаг, а может быть, и примет конкретные меры по отражению агрессии. Кстати, Беларусь - с 2024 года член ШОС.

Так что, если Зеленский попробует расширить эскалацию на Минск, то навредит не только себе, но и Европе, испортит ее отношения с КНР. У Китая больше не будет стимулов работать в сторону умиротворения конфликта, и виноватым в глазах Си будет Брюссель.