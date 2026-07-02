Кувейт, Саудовская Аравия и Иран резко увеличили добычу нефти – СМИ

Bloomberg: Кувейт, Саудовская Аравия и Иран резко нарастили добычу нефти в первый месяц лета. Потенциал дальнейшего роста добычи сохраняется.

Кувейт, Саудовская Аравия и Иран значительно нарастили добычу нефти в июне после разблокировки Ормузского пролива, передает Bloomberg.

По данным издания, суммарная добыча стран ОПЕК поднялась на 2,34 млн баррелей в сутки, составив почти 19 млн баррелей.

По оценкам экспертов, текущая добыча по-прежнему заметно уступает довоенным показателям, однако решение ситуации с Ормузом может повлиять на производителей, подтолкнув их к увеличению добычи.

По оценкам экспертов Morgan Stanley, в 2027 году превышение предложения над спросом составит около 4.8 млн баррелей в сутки, что вернет цены на "черное золото" на уровень довоенных значений.