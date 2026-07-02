Суд в Дагестане рассматривает дело о краже свыше 100 т нефтепродуктов

Суд в Махачкале вынесет приговор участникам преступной группы, которые, по версии следствия, похитили свыше 100 т нефти. Пятеро подозреваемых арестованы.

В Дагестане арестованы пятерых граждан, которых подозревают в краже свыше 100 т нефтепродуктов. Они останутся под стражей до 1 сентября, рассказали в пресс-службе судов региона.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых граждан России, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 158 и части 3 статьи 291 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, и дача взятки)… Суд… заключил подозреваемых под стражу до 1 сентября"

– пресс-служба судов

По версии следствия, фигуранты уголовного дела нелегально добывали нефть из скважин в Ногайском районе республики с осени 2025 года по весну 2026 года. Украденная нефть продавалась на НПЗ. Ущерб для "Дагнефти" составил около 4,5 млн руб.

Сообщается, что глава преступной группы передал 200 тыс руб сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки.