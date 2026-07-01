Вестник Кавказа

В Астане открылся Казахский национальный университет спорта

В Астане открылся Казахский национальный университет спорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахский национальный университет спорта начал работу в Астане. Образовательное учреждение станет одним из самых крупных в регионе.

В Казахстане начнут готовить кадры в сфере спорта:  в столице страны открылся Казахский национальный университет спорта. Также на территории университета открылся новый кампус. 

Приветственное слово на церемонии открытия произнес вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, также присутствовали президент Международной федерации борьбы Ненад Лалович и другие спортивные чиновники. 

Сообщается, что университет  станет одним из самых крупных высших учебных заведений подобного профиля в Центральной Азии. На базе университета будут проводиться исследования в области спорта, также здесь будут готовить специалистов в сферах профессионального и массового спорта.

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