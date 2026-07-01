В Астане открылся Казахский национальный университет спорта

Казахский национальный университет спорта начал работу в Астане. Образовательное учреждение станет одним из самых крупных в регионе.
В Казахстане начнут готовить кадры в сфере спорта: в столице страны открылся Казахский национальный университет спорта. Также на территории университета открылся новый кампус.
Приветственное слово на церемонии открытия произнес вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, также присутствовали президент Международной федерации борьбы Ненад Лалович и другие спортивные чиновники.
Сообщается, что университет станет одним из самых крупных высших учебных заведений подобного профиля в Центральной Азии. На базе университета будут проводиться исследования в области спорта, также здесь будут готовить специалистов в сферах профессионального и массового спорта.