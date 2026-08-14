Новые артефакты X-XI веков найдены при ремонте проспекта Руставели в Тбилиси

Рабочие, занимающиеся ремонтными работами на проспекте Руставели в Тбилиси, сделали интересные археологические открытия, в том числе обнаружив предметы X-XI веков.

Археологические находки были сделаны в центре Тбилиси в ходе ремонтных работ на проспекте Руставели, об этом рассказали в пресс-службе мэрии грузинской столицы.

Предметы обнаружились на участке между станцией метро "Площадь Свободы" и Национальным музеем Грузии. Это кирпичная кладка и керамическая посуда.

Власти города, отмечено в сообщении, сразу же направили информацию о находках Национальному агентству охраны культурного наследия. Его сотрудники исследовали найденные вещи и дали рекомендации по дальнейшему ходу ведения работ на этом участке.

Как уточнили в "Движении за культурное наследие", что кирпичная кладка может относиться к системе коллекторов старого Гаретубани XIX века. Керамические сосуды, обнаруженные в больших количествах, датируются X-XI веками.