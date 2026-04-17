Турция и Сирия будут совместно добывать и перерабатывать фосфаты

Представители министерств природных ресурсов Сирии и Турции сегодня в Дамаске подписали меморандум о сотрудничестве в освоении фосфатных месторождений Сирии, а также переработке и транспортировке фосфатов.

Турецкая MTA IC, дочерняя структура Главного управления исследований и разведки полезных ископаемых Турции, и Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии сегодня подписали в Дамаске Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие стратегического сотрудничества в горнодобывающей отрасли, в частности освоении сирийских фосфатных месторождений.

"Стороны намерены реализовать проект, включающий добычу и переработку фосфатов, развитие месторождений и строительство железной дороги до порта. В дальнейшем планируется заключить коммерческое соглашение. Турция также готова участвовать в освоении железорудных месторождений в районе Алеппо"

- министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар

Министр энергетики Мухаммед Башир в свою очередь отметил, что в горнодобывающей сфере стороны также будут сотрудничать в создании предприятий по производству серной и фосфорной кислот, восстановлении флота для перевозки фосфатов и импорте фосфатного сырья.

Стороны также намерены расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере, в том числе - в сейсмических исследованиях и бурении на сирийских сухопутных и морских месторождениях, а также привлечь к проектам международные компании.