Хуситы добавили объекты Saudi Aramco в список потенциальных целей

Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" включили объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии (Saudi Aramco) в перечень потенциальных целей. Об этом сообщают информированные источники.
По данным ливанской газеты Al-Akhbar, хуситы готовы в случае необходимости атаковать расположенные на территории Саудовской Аравии нефтехранилища, трубопроводы, порты и другую инфраструктуру, связанную с нефтяной отраслью.
Хуситы уточнили, что дальнейшие действия будут зависеть от выполнения королевством требований йеменской стороны.
Они также обратили внимание на то, что ограничения на проход саудовских судов через Баб-эль-Мандебский пролив все еще сохраняются. По словам хуситов, эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет отменена воздушная и морская блокада Йемена.