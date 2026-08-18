Вестник Кавказа

Хуситы добавили объекты Saudi Aramco в список потенциальных целей

Карта Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объекты Saudi Aramco могут подвергнуться новым ударам со стороны хуситов. Предполагается, что члены движения готовы атаковать всю инфраструктуру, связанную с нефтяной отраслью.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" включили объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии (Saudi Aramco) в перечень потенциальных целей.  Об этом сообщают информированные источники.

По данным ливанской газеты Al-Akhbar, хуситы готовы в случае необходимости атаковать расположенные на территории Саудовской Аравии нефтехранилища, трубопроводы, порты и другую инфраструктуру, связанную с нефтяной отраслью.

Хуситы уточнили, что дальнейшие действия будут зависеть от выполнения королевством требований йеменской стороны.

Они также обратили внимание на то, что ограничения на проход саудовских судов через Баб-эль-Мандебский пролив все еще сохраняются. По словам хуситов, эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет отменена воздушная и морская блокада Йемена.

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