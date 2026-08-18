Вестник Кавказа

Баку и Астана обсудили перспективы военного сотрудничества

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Казахстан договорились о мероприятиях по военному сотрудничеству в 2027 году. Также стороны обсудили перспективные направления партнерства в оборонной сфере.

Баку и Астана провели консультации на уровне оборонных ведомств двух стран. Стороны обсудили перспективы расширения контактов между армиями двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны АР. 

Стороны обсудили актуальное состояние взаимодействия оборонных ведомств, а также перспективные направления сотрудничества. Встреча прошла в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны. 

Кроме того, стороны наметили план сотрудничества на 2027 год. 

Ранее в СМИ сообщалось о масштабной модернизации ВМС Азербайджана и систем береговой охраны. Это также может повлиять на развитие казахстанских ВМС на Каспии.

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