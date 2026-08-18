Вестник Кавказа

НАТО заявила о готовности защищать всех союзников – источник

НАТО заявила о готовности защищать всех союзников – источник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Североатлантический альянс, по словам его анонимного представителя, готов к борьбе с любыми угрозами и встанет при необходимости на защиту своих союзников.

Представитель НАТО, который предпочел остаться анонимным, заявил, что организация обязательно вступится за своих союзников, говорится в публикации канадской газеты LaPresse.

Таким образом источник прокомментировал сообщение FT о том, что Тегеран в качестве одного из сценариев рассматривает атаки на цели США в Европе.

Он напомнил, что в нынешнем году системы ПВО альянса успешно перехватили четыре баллистические ракеты, которые были запущены из Ирана в сторону Турции. По словам представителя альянса, таким образом он продемонстрировал эффективность позиций организации.

"НАТО готова противостоять любой угрозе и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников"

– источник в НАТО

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
555 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.