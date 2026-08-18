НАТО заявила о готовности защищать всех союзников – источник

Североатлантический альянс, по словам его анонимного представителя, готов к борьбе с любыми угрозами и встанет при необходимости на защиту своих союзников.

Представитель НАТО, который предпочел остаться анонимным, заявил, что организация обязательно вступится за своих союзников, говорится в публикации канадской газеты LaPresse.

Таким образом источник прокомментировал сообщение FT о том, что Тегеран в качестве одного из сценариев рассматривает атаки на цели США в Европе.

Он напомнил, что в нынешнем году системы ПВО альянса успешно перехватили четыре баллистические ракеты, которые были запущены из Ирана в сторону Турции. По словам представителя альянса, таким образом он продемонстрировал эффективность позиций организации.

"НАТО готова противостоять любой угрозе и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников"

– источник в НАТО