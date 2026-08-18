Вестник Кавказа

Межмидовские политконсультации провели Баку и Ташкент

Межмидовские политконсультации провели Баку и Ташкент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял в Ташкенте замглавы МИД Азербайджана. Стороны обсудили актуальную повестку двусторонних отношений.

В Ташкенте состоялся очередной раунд межмидовских политических консультаций между Азербайджаном и Узбекистаном. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов по итогам встречи с замглавы МИД Азербайджана Самиром Шарифовым.

"Приветствовали итоги очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Активный, дружественный и доверительный диалог между Главами наших государств имеет важное значение для динамичного развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном"

– Бахтиер Саидов

Он отметил, что на встрече обсуждалась актуальная повестка двусторонних отношений

Напомним, Азербайджан и Узбекистан стали стратегическими партнерами летом 2022 года.

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