Узбекистан будет поставлять в Азербайджан лифты и эскалаторы

Узбекистанский технопарк намерен выйти на азербайджанский рынок с поставками лифтового и эскалаторного оборудования собственного производства, сообщил менеджер экспортного отдела технопарка Игорь Эм.
"У нас есть большой потенциал и желание развивать сотрудничество с Азербайджаном. Со своей стороны, мы сделаем все необходимое для этого"
- Игорь Эм
Азербайджан уже тесно сотрудничает с технопарком: ежегодно компания отправляет в Азербайджан от 12 до 15 партий стальных панельных радиаторов. Также предприятие регулярно участвует в промышленных выставках в Азербайджане, передает Report.
В перспективе номенклатура поставок может быть расширена – сейчас стороны ведут переговоры о поставках климатического оборудования, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.
В разработке двух стран находится еще один крупный проект, который подразумевает создание "Парка Узбекистана" в Баку и "Парка Азербайджана" в Ташкенте: это послужит очередным крупным шагом в укреплении партнерства между странами, говорится в сообщении.