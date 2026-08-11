Узбекистан будет поставлять в Азербайджан лифты и эскалаторы

Крупный технопарк Узбекистана в скором времени планирует начать поставки в Азербайджан лифтов и эскалаторов, а в будущем расширить сотрудничество за счет поставок климатического оборудования.

Узбекистанский технопарк намерен выйти на азербайджанский рынок с поставками лифтового и эскалаторного оборудования собственного производства, сообщил менеджер экспортного отдела технопарка Игорь Эм.

"У нас есть большой потенциал и желание развивать сотрудничество с Азербайджаном. Со своей стороны, мы сделаем все необходимое для этого"

- Игорь Эм

Азербайджан уже тесно сотрудничает с технопарком: ежегодно компания отправляет в Азербайджан от 12 до 15 партий стальных панельных радиаторов. Также предприятие регулярно участвует в промышленных выставках в Азербайджане, передает Report.

В перспективе номенклатура поставок может быть расширена – сейчас стороны ведут переговоры о поставках климатического оборудования, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

В разработке двух стран находится еще один крупный проект, который подразумевает создание "Парка Узбекистана" в Баку и "Парка Азербайджана" в Ташкенте: это послужит очередным крупным шагом в укреплении партнерства между странами, говорится в сообщении.