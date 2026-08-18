Хадж в 2027 году смогут совершить 25 тыс россиян

В будущем году квота России на хадж в Саудовскую Аравию составит 25 тыс человек, это столько же, сколько и в этом году.

В Саудовской Аравии установили квоту на хадж для России в 2027 году, она сохранится на уровне 25 тыс человек, поделился зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

"Квоту ежегодно определяет Министерство по хаджу и умре Саудовской Аравии. За РФ на 2027 год закреплена квота на хадж в 25 тысяч человек – столько же, сколько было в 2026 году"

– Рушан Аббясов

Муфтий уточнил, что в будущем году хадж будет проходить в мае – с 10 по 20 число, пишет РИА Новости.

Ранее он рассказал, что минимальная стоимость хаджа в 2027 году составит $5,6 тыс, заявки принимаются до конца текущего года.