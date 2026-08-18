Вестник Кавказа

Очередные вагоны с российской пшеницей отправились в Армению

Очередные вагоны с российской пшеницей отправились в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия направила через Азербайджан очередную партию зерна в Армению. Груз включает 1 820 т пшеницы.

Транзитом через Азербайджан в Армению был снова отправлен состав с крупной партией пшеницы, сообщают азербайджанские СМИ.

Поезд отправился со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог". 

Груз проследует через Азербайджан и Грузию, конечной точкой маршрута станет Армения.

Отмечается, что состав включает 26 вагонов, общий объем его составляет 1 820 т.

Напомним, в настоящее время общий объем зерновых поставок по маршруту превысил 43 тыс т. 

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