Очередные вагоны с российской пшеницей отправились в Армению

Россия направила через Азербайджан очередную партию зерна в Армению. Груз включает 1 820 т пшеницы.
Транзитом через Азербайджан в Армению был снова отправлен состав с крупной партией пшеницы, сообщают азербайджанские СМИ.
Поезд отправился со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог".
Груз проследует через Азербайджан и Грузию, конечной точкой маршрута станет Армения.
Отмечается, что состав включает 26 вагонов, общий объем его составляет 1 820 т.
Напомним, в настоящее время общий объем зерновых поставок по маршруту превысил 43 тыс т.