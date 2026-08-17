Нагрузка на КПП на границе России и Абхазии превышает норму в шесть раз

Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе России и Абхазии на пике летнего сезона работает с превышением допустимой нагрузки в шесть раз, рассказал начальник погрануправления Службы Госбезопасности Рустам Латипов.
Максимальный поток людей и транспорта на границе приходится на июль и август, это пик туристического сезона. В связи с увеличение потока туристов, на границе образуются очереди.
"Загруженность контрольно-пропускного пункта "Псоу" (МАПП Адлер) в июле - августе остается в параметрах, превышающих заложенные нормативы… как по лицам, так и по транспортным средствам. В пиковые периоды, которые обусловлены движением туристических потоков, неизбежно складывается очередь"
– Рустам Латипов
В норме пропускная способность КПП составляет до 10 тыс человек в сутки, но в разгар курортного сезона она достигает 60 тыс человек, подчеркнул он, передает РИА Новости.
"Около трех часов для проезда на транспортных средствах, для пешехода - не более одного часа"
– Рустам Латипов