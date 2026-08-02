Грузия резко нарастила российский импорт

Россия вышла на второе место по товарообороту с Грузией, уступив лишь Турции – взаимный торговый оборот двух стран вырос более чем на 20%, в денежном выражении превысив 1,8 миллиардов долларов.

Грузия резко нарастила закупку российских товаров - торговый оборот двух стран за 7 месяцев текущего 2026 года составил более $1,8 млрд, что на 20,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в Национальной службе статистики Грузии (Сакстат).

За этот период доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 11,7%, что вывело РФ на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии после Турции.

Импорт из России в Грузию составил около $1,38 млрд, продемонстрировав рост на 26,5%. Вырос и экспорт товаров из Грузии в Россию: за 7 месяцев текущего года он составил $437,5 млн, показав рост на 6,2% в годовом выражении.

В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией государства активно сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма.

Напомним, ранее мы писали о том, что по итогам минувшего 2025 года внешнеторговый оборот Грузии достиг $25,8 млрд, из которых $7,3 млрд пришлось на экспорт и $18,5 млрд - на импорт. При этом Россия заняла третье место среди направлений грузинского экспорта с объемом поставок $749,3 млн (10,3%). Россия остается одним из крупнейших поставщиков топлива и пшеницы на грузинский рынок.