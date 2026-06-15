Участники фестиваля "Наш Кавказ" проверят выносливость своих авто

В предстоящие выходные в Кабардино-Балкарии пройдет внедорожный туристический фестиваль "Наш Кавказ", участники которого попробуют установить новый рекорд России на высокогорном перевале Чегетджара.

Горы Кабардино-Балкарии на три дня с 21 по 23 августа станут центром притяжения для любителей автомобилей, драйва и экстремального вождения – здесь пройдет туристический фестиваль "Наш Кавказ", участники которого смогут совершить путешествие по горным дорогам республики, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

"С 21 по 23 августа встречаемся на площади Абхазии в Нальчике на внедорожном туристическом фестивале "Наш Кавказ"! Гостей ждут выставка внедорожной и экспедиционной техники, концертная программа, конкурсы, мастер-классы, национальная кухня и развлечения для всей семьи"

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Самой захватывающей будет выездная часть программы: участникам предстоит тур по горным трассам региона. Их ждет внедорожный квест и попытка быстрее других преодолеть высокогорный перевал Чегетджара (более 3 тыс м), чтобы установить новый рекорд России, рассказали организаторы, передает портал "Это Кавказ".

В роли организаторов драйва выступают министерство курортов и туризма КБР при поддержке правительства республики.

