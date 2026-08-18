Вестник Кавказа

Транзит казахстанской нефти через Грузию вырос в пять раз

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В августе транзит нефти из Казахстана через Грузию будет в пять раз выше, чем в июле. Через Грузию отправится на экспорт 100 тыс т казахстанской нефти.

В этом месяце транзит нефти казахстанской компании "Тенгизшевройл" через Грузию составит 100 тыс т, что в пять раз превышает показатели прошлого месяца, следует из данных Исследовательского центра транспортных коридоров.

В июле компания экспортировала через Грузию (порт Батуми) 20 тыс т нефти, в августе экспорт составит 100 тыс т. Транзит осуществляется по морю и железной дороге – используется инфраструктура ГЖД и Батумского нефтяного терминала.

Из Батуми казахстанская нефть поступает в Турцию.

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