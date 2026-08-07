Россия делает все возможное для урегулирования в Персидском заливе – МИД РФ

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что в Персидском заливе существует угроза дальнейшего разрастания конфликта, однако Россия прилагает необходимые усилия для нормализации ситуации.
"Угрозы [эскалации - прим. ТАСС] всегда присутствуют, но, тем не менее, мы все-таки исходим из того, что здравый смысл возобладает, и все стороны в нашем представлении, конечно же, должны быть заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании, с тем, чтобы не было новых жертв, не было новых разрушений инфраструктуры"
– Георгий Борисенко
В качестве практических шагов Борисенко назвал инициативу Москвы по коллективной безопасности стран региона. В МИД РФ рассчитывают на интерес к предложению со стороны как Тегерана, так и арабских стран региона.