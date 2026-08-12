СКФУ начинает разработку виртуальных туров по России

В Северо-Кавказском федеральном университете начали работу над инновационным проектом интерактивного тура по России, предназначенного для иностранцев: новая форма по новому раскроет туристический и культурный потенциал страны.

В высшей школе креативных индустрий Северо‑Кавказского федерального университета (СКФУ) стартовал инновационный проект "Разработка интерактивных виртуальных туров по России для иностранцев", который решит сразу ряд важных проблем туристической отрасли, сообщает пресс-служба СКФУ.

"Он предлагает альтернативу традиционным линейным экскурсиям, где турист выступает пассивным слушателем: новые виртуальные туры сделают знакомство с культурно‑историческим наследием страны более вовлекающим и персонализированным"

- сообщение

Важен и тот факт, что новый продукт поможет сформировать у иностранцев более полное и объективное представление о России как о привлекательной и безопасной туристической локации, а использование современных технологий выведет российские туристические продукты на новый уровень на мировом рынке, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Конечным продуктом разработки станет веб‑платформа, позволяющая не только пройти персональную виртуальную экскурсию по выбранной локации, но и приобрести реальный тур.

Пока платформа будет работать на русском и английском языках, но вскоре на ней заработают арабская, французская и китайская версии.

Сейчас такого комплексного решения в России пока нет: есть лишь отдельные виртуальные туры по музеям, но не системный продукт, ориентированный на иностранных туристов. Задача разработчиков - по‑новому раскрыть туристический и культурный потенциал страны и сделать его доступным для широкой международной аудитории, - поведал автор проекта Александр Цветов.