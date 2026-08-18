Израиль назвал удар по аэродрому в Сирии сигналом Анкаре - СМИ

Израиль провел авиаудар по аэродрому в сирийском Идлибе якобы после того, как получил достоверную информацию о том, что турецкая сторона якобы планируют захватить или по меньшей мере развернуть там значительные военные силы.

Авиаудар, проведенный накануне по сирийскому аэродрому, был резким сигналом Анкаре после того, как Израиль получил информацию о планах Турции обеспечить значительное военное присутствие на севере Сирии, сообщил израильский телеканал C14.

Прежде чем перейти к решительным действиям, Израиль пытался урегулировать ситуацию, однако на соответствующие сообщения об озабоченности Израиля, переданные при американском посредничестве, ответа не последовало, утверждает телеканал, передает ТАСС.

После этого израильская сторона решила действовать из-за опасений "ползучей оккупации", которая могла бы привести к появлению турецких солдат вблизи Голанских высот у границы с еврейским государством, пояснили на телеканале.

Ранее в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили: Израиль "неоднократно предупреждал Сирию, что размещение там турецких сил будет представлять угрозу", но "Сирия решила проигнорировать эти предупреждения".

При этом ответственность за авианалет Израиль на себя так и не взял.

Ранее мы писали о том, что Турция выступила с осуждением удара Израиля по авиабазе в сирийской провинции Идлиб и призвала мировое сообщество отреагировать на действия Тель-Авива для прекращения военной эскалации.

В дипведомстве Турции назвали атаки Израля безрассудными, отметив, что эти действия направлены на подрыв территориальной целостности и единства Сирии. Анкара подчеркивает, что израильские атаки нарушают международное право и должны стать основанием для привлечения организаторов к ответственности.