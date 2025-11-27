Россию посетит глава дипслужбы Ватикана

В Москву в конце августа совершит визит глава дипломатической службы Ватикана. Даты визита подтверждены.
Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер прибудет в РФ 25-28 августа, сообщил апостольский администратор Архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, передает ТАСС.
"Даты приезда подтверждены - 25 по 28 (августа)"
– Дубинин
Ранее глава дипломатической службы Ватикана посещал РФ осенью 2021 года, тогда Галлахер встречался с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Весной прошлого года состоялся телефонный разговор между Лавровым и Галлахером по теме возможностей урегулирования украинского кризиса.