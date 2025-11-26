Вестник Кавказа

Папа Римский призвал Турцию выступить посредником в глобальных конфликтах

Папа римский Лев XIV
© Фото: информационный портал Святейшего Престола
Турции следует стать посредником в переговорах между разными странами, сообщил Лев XIV. Он отметил, что Анкара играет "особую роль" как мост между Востоком и Западом, Азией и Европой

Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обратился к республике с призывом взять на себя посредническую роль в переговорах между разными странами.

"Господин президент, пусть Турция станет источником стабильности и сближения между народами на службе справедливого и прочного мира"

– глава Римско-католической церкви

Он подчеркнул, что сейчас как никогда нам нужны люди, которые будут содействовать диалогу и практиковать его, с твердой волей и терпеливой решимостью.

Понтифик акцентировал внимание на том, что Анкара играет "особую роль" как мост между Востоком и Западом, Азией и Европой.

