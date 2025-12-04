Вестник Кавказа

Премьер-министры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня провели телефонную беседу.

Телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялся сегодня, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении говорится, что участники беседы поговорили об актуальных вопросах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Москвы и Баку. Кроме того, было рассмотрено углубление взаимодействия в рамках СНГ.

"Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях"

– правительство России

