Премьер-министры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня провели телефонную беседу.
Телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялся сегодня, сообщает пресс-служба правительства РФ.
В сообщении говорится, что участники беседы поговорили об актуальных вопросах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Москвы и Баку. Кроме того, было рассмотрено углубление взаимодействия в рамках СНГ.
"Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях"
– правительство России