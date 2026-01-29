Саудовская Аравия опасается последствий при отсутствии удара по Ирану

В Саудовской Аравии выступают за нанесение ударов по Ирану. В королевстве предупредили США, что их возможный отказ от атаки укрепит позиции иранского руководства.

Возможный отказ Соединенных Штатов от ударов по Ирану укрепит руководство Исламской Республики. Такого мнения придерживается глава Минобороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд.

По данным источников, свою позицию он изложил на закрытым брифинге в Вашингтоне, в котором участвовали главы местных аналитических центров, передает Axios.

За день до этого саудовский министр встречался с госсекретарем США Марко Рубио, военным министром Питом Хегсетом, спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

Глава Минобороны королевства заявлял, что "на данном этапе, если атака не состоится, это лишь укрепит" иранские власти.

По его мнению, руководству США придется пойти на военные меры, постаравшись при этом избежать эскалации.