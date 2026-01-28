Новые объездные дороги разгрузят Нальчик от транзитного транспорта

Власти Кабардино-Балкарии планируют в этом году построить две объездные дороги в обход столицы республики города Нальчик.

Объездные дороги проложат в обход Нальчика в этом году – они позволят снять со столицы Кабардино-Балкарии нагрузку по транзитному транспорту, рассказал республиканский министр транспорта и дорожного хозяйства Аслан Дышеков

По словам главы ведомства, первая объездная дорога пройдет от селения Урвань до Перинатального центра. В данный момент жители районов, направляющиеся в больничный городок, обязательно заезжают в город, а потом выезжают на ул. Шогенова, и получается пробка при въезде в Нальчик.

"А так мы хорошо разгрузим въезд в столицу КБР"

– Аслан Дышеков

Еще один разрабатываемый проект, отметил он, предполагает строительство объезда Нальчика между селением Шалушка и Нальчиком. Протяженность дороги составит около 4 км, на ней будет один мост – через реку Нальчик, она будет выходить на улицу Каменская в селение Кенже.

Строительство планируется начать в текущем году.