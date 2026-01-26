СМИ: ЕС купит около 30 млрд кубометров российского газа в 2026 году

Страны Европейского союза купят около 30 млрд кубометров российского газа.
Об этом cообщили РИА Новости со ссылкой на финансовую группу "Финам".
Уточняется, что доля российских энергоносителей составит почти 10% в импорте газа ЕС.
"В целом экспорт российского газа в ЕС в 2026 году, по нашим прогнозам, может составить около 30 млрд кубометров. Доля РФ в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10%"
– РИА Новости
Половину этих объемов составит российский трубопроводный газ — 17,5 млрд кубометров.
Среди крупнейших поставщиков газа в ЕС, помимо России, в 2026 году были названы Азербайджан, Алжир, Норвегия и США.
Напомним, ранее стало известно о том, что ЕС вводит полный запрет на покупку российского газа (трубопроводного и СПГ), решение вступит в силу с 2027 года.