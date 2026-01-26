Нетаньяху заявил о готовности ответить на возможное нападение Ирана

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану, если Тегеран предпримет военные действия против еврейского государства.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил по итогам состоявшегося заседания военно-политического кабинета, посвященного ситуации вокруг Ирана. По словам Нетаньяху, Израиль готов ответить на возможные удары Ирана.

"Иранский союз пытается восстановиться, но мы не позволим ему это сделать. Если Иран совершит серьезную ошибку и нападет на Израиль, мы ответим такой силой, какой Иран еще не видел"

– Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, Тель-Авив готов к любому развитию ситуации. Власти Израиля при этом будут самостоятельны в принятии решения при эскалации вокруг Ирана.

"Трамп примет то решение, которое он примет, Израиль примет то решение, которое оно примет"

– Биньямин Нетаньяху

Напомним, что ситуация вокруг Ирана накалилась в январе после прошедших в стране масштабных протестов, которые сопровождались беспорядками и беспрецедентным числом жертв. Власти США заявили о готовности к решительным действиям против Тегерана, ВМС США получили приказ передислоцироваться в направлении Персидского залива. В СМИ также сообщалось о возможном начале военной операции США в ближайшие дни.