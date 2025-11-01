На Ставрополье заработает новый завод растительного масла

Вскоре на Ставрополье заработает новый завод по производству рафинированного растительного масла – он будет поставлять на прилавки магазинов страны до 200 тонн своей продукции в сутки.

В скором времени в Буденновском округе Ставропольского края заработает "Маслозавод Прикумский", который порадует россиян рафинированным подсолнечным маслом прекрасного качества, сообщил глава округа Дмитрий Богданов.

"В сфере переработки сельхозпродукции развивается проект ООО "Маслозавод Прикумский". Предприятие строит завод по производству растительного масла мощностью до 300 т продукции в сутки"

- Дмитрий Богданов

В новое предприятие будет инвестировано около 350 млн рублей, срок реализации проекта не уточняется, передает "Интерфакс".

Предприятие работает ужа два года, его продукция - масла, жиры, крахмал, а также продукты мукомольной и крупяной промышленности, говорится в сообщении.

Вам может быть интересно

