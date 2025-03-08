Вестник Кавказа

Россия вышла на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Россия вышла на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ в 2025 году завоевала лидерство среди экспортеров подсолнечного масла. В первую тройку также попали Украина и Аргентина.

Минувший сельскохозяйственный сезон сделал Россию лидером по поставкам подсолнечного масла среди всех стран мира, рассказал глава Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину"

– Илья Ильюшин

В общей сложности страны мира получили почти 5,2 млн т подсолнечного масла из России. На втором месте оказалась Украина, поставившая 4,7 млн т. Третью строчку заняла Аргентина с показателем 1,3 млн т, пишет ТАСС.

Ильюшин пояснил, что в последние несколько лет экспорт российской масложировой продукции растет, при этом подсолнечное масло стало его флагманом. Глава "Агроэкспорта" отметил, что компании из России

"Наши компании планомерно расширяют и углубляют партнерские отношения с ведущими мировыми импортерами, успешно конкурируя на рынках стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, а также открывают для себя все новые направления"

– Илья Ильюшин

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1205 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.