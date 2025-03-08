Россия вышла на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

РФ в 2025 году завоевала лидерство среди экспортеров подсолнечного масла. В первую тройку также попали Украина и Аргентина.

Минувший сельскохозяйственный сезон сделал Россию лидером по поставкам подсолнечного масла среди всех стран мира, рассказал глава Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину"

– Илья Ильюшин

В общей сложности страны мира получили почти 5,2 млн т подсолнечного масла из России. На втором месте оказалась Украина, поставившая 4,7 млн т. Третью строчку заняла Аргентина с показателем 1,3 млн т, пишет ТАСС.

Ильюшин пояснил, что в последние несколько лет экспорт российской масложировой продукции растет, при этом подсолнечное масло стало его флагманом. Глава "Агроэкспорта" отметил, что компании из России

"Наши компании планомерно расширяют и углубляют партнерские отношения с ведущими мировыми импортерами, успешно конкурируя на рынках стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, а также открывают для себя все новые направления"

– Илья Ильюшин