Госсекретарь США призвал американцев срочно уехать из Ирана

Марко Рубио обратился к гражданам США с просьбой не ехать в Иран. Он подчеркнул, что находящимся на территории Исламской Республики американцам нужно как можно скорее ее покинуть.

Гражданам Соединенных Штатов необходимо немедленно покинуть Иран. Такое заявление сделал 27 февраля американский госсекретарь Марко Рубио.

"Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну"

– госсекретарь США

Он также обратился к Исламской Республике с призывом освободить всех американских граждан, находящихся в настоящее время в заключении на ее территории.

По данным СМИ, США сосредоточили на Ближнем Востоке несколько десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, ударные подводные лодки и более 200 боевых самолетов для возможного проведения военной операции против Ирана.

