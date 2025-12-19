Россия вводит правила для пассажиров туристических поездов

Уже с 1 марта в России впервые заработают правила для пассажиров туристических поездов, совершающих путешествие по стране – в них прописаны все правила перевозки и поведения железнодорожных туристов.

С 1 марта текущего 2026 года для туристов, выбравших путешествие по стране на туристическом поезде Российских железных дорог (РЖД), впервые начинают действовать четкие правила, которые несколько отличаются от традиционных железнодорожных перевозок.

Раньше своих отдельных правил у пассажиров таких составов не было – теперь в них прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в вагон, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты, передает РИА Новости.

Большинство норм для путешественников скопированы с общих правил для пассажиров поездов дальнего следования, но есть и отличия: Так, по разрешению проводника в дороге можно играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления, а значит – собираться веселыми компаниями, чего в обычных российских поездах дальнего следования делать нельзя.

Сеть железнодорожных туристических маршрутов растет и набирает популярность: Сейчас РЖД располагает 120 такими маршрутами, в числе которых - 77 дальних и 43 пригородных, они охватывают 52 субъекта Российской Федерации.