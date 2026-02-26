Госдеп вывозит из Израиля часть дипломатов США и их семьи

Американский Госдепартамент дал санкцию на выезд из Израиля ряда сотрудников посольства Соединенных Штатов, а также семей дипломатов.

Часть сотрудников американского посольства в Израиле могут вскоре покинуть территорию страны, такое заявление опубликовано на сайте дипмиссии США в Израиле.

Согласно ему, Государственный департамент в пятницу санкционировал отъезд из Израиля сотрудников посольства, которые не участвуют в осуществлении критически важных функций. Кроме того, покинуть страну могут и семьи дипломатов.

Как уточняется в заявлении, соответствующее решение было принято из-за возникших рисков в области безопасности.

Напомним, ранее сегодня газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что посол США в Израиле Майк Хакаби направил подчиненным письмо с призывом уехать из Израиля. По ее информации, дипломат сделал это пообщавшись с вышестоящими представителями Госдепа. Глава дипмиссии отметил, что паниковать не нужно, но желающим уехать стоит поторопиться.