Азербайджан упростит въезд для туристов

Власти Азербайджана представил пакет мер для развития туризма: упрощение въезда, доступная авиация и новый Фонд развития туризма.
Глава Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев предложил учредить Фонд развития туризма. Инициатива прозвучала на слушаниях в Милли Меджлисе.
В числе приоритетов отрасли глава ведомства назвал упрощение въезда, повышение качества услуг и экономическое стимулирование. Для этого планируется расширять безвизовый режим, повышать ценовую доступность авиабилетов, улучшать фискальные условия и создать Фонд развития туризма.
Также планируется принять документ о поощрении турнивестиций и убрать барьеры в сфере платежей, транспорта, цифровизации и доступа к наследию, влияющие на потребительский опыт.