Вестник Кавказа

Азербайджан упростит въезд для туристов

Азербайджан упростит въезд для туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана представил пакет мер для развития туризма: упрощение въезда, доступная авиация и новый Фонд развития туризма.

Глава Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев предложил учредить Фонд развития туризма. Инициатива прозвучала на слушаниях в Милли Меджлисе.

В числе приоритетов отрасли глава ведомства назвал упрощение въезда, повышение качества услуг и экономическое стимулирование. Для этого планируется расширять безвизовый режим, повышать ценовую доступность авиабилетов, улучшать фискальные условия и создать Фонд развития туризма.

Также планируется принять документ о поощрении турнивестиций и убрать барьеры в сфере платежей, транспорта, цифровизации и доступа к наследию, влияющие на потребительский опыт.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
500 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.