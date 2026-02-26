В Брюсселе заявили о готовности к возможному военному столкновению Ирана и США

ЕС готовится к любым возможным вариантам развития событий вокруг Ирана, в том числе к военному конфликту.

Страны Евросоюза ожидают "все возможные сценарии", связанные с Ираном, в том числе военное столкновение с США, такое заявление сделала комиссар ЕС по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Хаджа Лахбиб.

Она подчеркнула, что все гуманитарные механизмы Брюсселя будут направлены на помощь людям, а не правительствам, исключительно на основе потребностей.

Также Лахбиб отметила, что в регионе Ближнего Востока в настоящее время достаточно напряженная обстановка.

"Любой возможный удар может подорвать стабильность во всем регионе – от Афганистана до Пакистана"

– Хаджа Лахбиб

Напомним, ранее Соединенные Штаты предупредили, что готовы применить силу против Ирана, если руководство страны не откажется от обогащения урана и создания ядерного оружия.