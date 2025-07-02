Вестник Кавказа

Греф: ипотека в России станет доступной при ставке 12%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Греф назвал уровень ставки, при котором большинству россиян станет доступна рыночная ипотека. По его мнению, ставка должна быть не выше 12%.

Доступная ипотека в России возможна при уровне ставки 12%, таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан"

– Герман Греф

Когда именно ставки выйдут на такой уровень Греф не сообщил, отметив, что все зависит от ключевой ставки.

"Вполне возможно, что за пределами этого года. Все зависит от динамики ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк"

– Герман Греф

Глава Сбербанка добавил, что сейчас в основном идет работа с льготной ипотекой, но при снижении ключевой ставки может вырасти и спрос на рыночную ипотеку. При этом около 70% ипотечных кредитов все равно будет приходиться на льготные программы, отметил он в ИС "Вести".

