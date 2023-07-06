Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку

Председатель правления Сбербанка выступает за более решительное снижение ключевой ставки. В настоящее время она находится на уровне 20%.

Ключевую ставку следует снижать более решительно. Такое заявление сделал 2 июля глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе Центробанка России.

"На мой взгляд, снижение на 100-200 базисных пунктов будет совершенно неощутимым. Сейчас нужно делать более серьезные шаги"

– Герман Греф

Напомним, в начале прошлого месяца Центробанк РФ впервые за долгое время изменил ключевую ставку, снизив ее на 1% – до 20%. Ожидается, что на ближайшем заседании ЦБ еще раз понизит ставку.