Вестник Кавказа

Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку

Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правления Сбербанка выступает за более решительное снижение ключевой ставки. В настоящее время она находится на уровне 20%.

Ключевую ставку следует снижать более решительно. Такое заявление сделал 2 июля глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе Центробанка России.

"На мой взгляд, снижение на 100-200 базисных пунктов будет совершенно неощутимым. Сейчас нужно делать более серьезные шаги"

– Герман Греф

Напомним, в начале прошлого месяца Центробанк РФ впервые за долгое время изменил ключевую ставку, снизив ее на 1% – до 20%. Ожидается, что на ближайшем заседании ЦБ еще раз понизит ставку.

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