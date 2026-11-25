В Армении продолжается пятая встреча Баку и Еревана в рамках инициативы "Мост мира". Сегодня были проведены обсуждения на уровне комитетов.

Обсуждения на уровне комитетов состоялись в рамках инициативы "Мост мира" между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".

Создание шести тематических комитетов в рамках армяно-азербайджанского круглого стола "Мост мира" анонсировал 26 ноября Директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. В рамках комитетов представители гражданского общества Азербайджана и Армении будут обсуждать вопросы экологии, экономики, инфраструктуры, гуманитарного сотрудничества и медиа.

В Армении накануне открылась пятая встреча представителей гражданских обществ двух стран в рамках "Моста мира". В четверг был проведен круглый стол, затем с участниками мероприятия встретился секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

Пятая встреча представителей Азербайджана и Армении двухдневная – 26-27 ноября. Последний раз стороны встречались в рамках инициативы "Мост мира" в азербайджанской Габале в начале апреля.