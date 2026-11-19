Премьер России назначил Ахмеда Азимова новым торгпредом страны в Саудовской Аравии. Ранее эту должность занимал Станислав Янковец.
Ахмед Азимов стал новым торговым представителем России в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствует распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Азимов сменил Станислава Янковца, который освобожден от должности по собственной просьбе.
"Назначить Азимова Ахмеда Сахратулаевича торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия"
– распоряжение правительства
Напомним, Станислав Янковец занимал должность торгпреда России в Саудовской Аравии с марта 2021 года.