Посещение природных объектов Сочинского национального парка временно ограничено в связи с плохими погодными условиями.

Сочинский национальной парк предупредил посетителей о последствиях непогоды.

Туристам было рекомендовано временно не посещать некоторые его природные объекты.

Особенно, отметили в пресс-службе парка, стоит ограничить посещение рек и водопадов до улучшения погоды.

Ранее стало известно о том, что "из-за осадков был поврежден подъездный путь к водопадам экотропы "Псыдах и Шапсу".

Отмечается, что в результате плохих погодных условий размыло более 50 метров дорожного полотна.

В связи с этим посещение территории было приостановлено до устранения всех повреждений, уточнили в Нацпарке.

"Работу оперативных служб (по устранению последствий непогоды - ред.) усложняет рельеф парка, который снижает эффективность крупной техники. Большую часть работы сотрудники выполняют вручную"

— Сочинский национальный парк

Тем не менее, последствия непогоды устраняются всегда максимально оперативно, подчеркнули в пресс-службе.

"До момента улучшения погоды в целях безопасности не рекомендуем туристам посещать природные объекты, особенно вблизи рек и водопадов"

– Сочинский национальный парк

Кроме того, сообщается, что из-за непогоды в последние дни в нескольких лесничествах упали деревья.

В частности, дерево упало прямо на тропу по дороге к реке Агуре в Мацестинском лесничестве.

Также в сочинском Дендрарии упали сразу четыре дерева, пишет ТАСС.

Напомним, ранее администрация Сочи сообщила об ухудшении погодных условий на территории города и федеральной территории Сириус.

Ливни с грозой и градом, сильный снег в горах, резкие подъемы воды в реках до неблагоприятных и опасных отметок и смерчи прогнозируются вплоть до конца текущей недели.