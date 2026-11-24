Власти ИРИ готовят сценарий силового прорыва морской блокады, которая наносит существенный ущерб экономике страны, заявили западные военные эксперты.

Иран готовится к силовому прорыву морской блокады США, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Кроме того, ВПК Ирана ведут разработку новых баллистических ракет, которые должны повысить точность ударов и затруднить противодействие со стороны ПВО противника.

По данным института, КСИР создал гибридные ракеты на базе существующих ракетных двигателей. Это позволяет минимизировать промышленные издержки. При этом подчеркивается, что эффективность применения нового оружия пока остается неизвестной.

В докладе ISW сообщается, что страна несет существенные потери от морской блокады. Тегеран разрабатывает сценарий силового прорыва блокады. Власти ИРИ на официальном уровне заявляют о легитимности подобных действий против США. Об этом, в частности, заявил советник спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа Мехди Мохаммади, который, однако, отметил, что Тегеран пока не готов к атаке.