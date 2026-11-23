После подрывов на минах в восточной части Ормузского пролива загорелись два нефтяных танкера, которые вошли в запрещенную Ираном зону для судоходства.

В Ормузском проливе загорелись два нефтяных танкера после подрыва на минах. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Ирана со ссылкой на ВМС КСИР.

"Два нефтяных танкера отключили навигационные системы и вошли в запрещенную для судоходства зону в восточной части Ормузского пролива. Вследствие подрывов суда потеряли ход, на них вспыхнули пожары"

- IRIB

Отметим, ранее в КСИР не раз заявляли, что полностью контролируют Ормузский пролив, а проход судов у побережья Омана опасен. До выполнения требований Ирана судоходство в акватории закрыто, и владельцам танкеров необходимо согласовывать маршруты с военными.