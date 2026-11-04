Память первого главы Дагестана Магомедали Магомедова сегодня почтили торжественным открытием мемориальной доски в постоянном представительстве Дагестана при президенте РФ в Москве.

В постоянном представительстве Республики Дагестан при президенте РФ в Москве сегодня прошла церемония торжественного открытия памятной доски, посвященной первому главе Дагестана, первому лауреату премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации, Герою Труда РФ Магомедали Магомедову, в церемонии принял участие нынешний глава региона Федор Щукин.

"Магомедали Магомедович сумел объединить представителей разных народов, разных общественных сил. Созданный по его инициативе Государственный совет Дагестана стал по-настоящему уникальным коллегиальным органом для сохранения межнационального согласия и стабильности"

- Федор Щукин

В процессе церемонии было зачитано приветственное слово полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, в котором он отметил: мудрость, выдержка и твердая позиция Магомедова позволили не допустить раскола в обществе и обеспечить условия для сохранения мира в Дагестане, передает ТАСС.

Участники церемонии особо отметили тот факт, что именно под руководством Магомедали Магомедова был заложен фундамент межнационального согласия, который является образцом традиций добрососедства на Северном Кавказе.

Открытие памятной доски станет еще одним свидетельством глубокого уважения к человеку, посвятившему свою жизнь служению родной земле и России, - говорится в обращении Юрия Чайки.