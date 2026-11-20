Тем, кто хочет отдохнуть следующим летом на курортах Турции, следует забронировать туры до середины января, чтобы получить выгоду от акций раннего бронирования.

Туристам стоит забронировать летний отдых в Турции на 2027 год уже сейчас – до 15 января действуют выгодные предложения раннего бронирования.

"Российским туристам стоит бронировать отели на лето уже сейчас - до 15 января. Этот период наиболее приемлем по ценам"

– турагент из Анкары Сибель Дуйгу

Она добавила, что туристам, выбирая отель в Турции на лето 2027 года следует учитывать не только стоимость, "но и то, какие услуги включены".

Сейчас забронировать недельный тур на июнь на двоих обойдется примерно в 200 тыс рублей, с учетом перелета и проживания в отеле с системой "все включено".

Перед бронированием отдыха на лето полезно выяснить размер предоплаты, условия отмены и возможность переноса дат, уточнила Дуйгу, передает РИА Новости.