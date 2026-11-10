Авиакомпания Red Wings планирует открыть рейсы из российской Астрахани в страны Каспийского бассейна, чтобы обеспечить перелеты без пересадки в Москве.

Перевозчик Red Wings планирует развивать международное авиасообщение из Астрахани со странами Каспийского региона, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что такое решение принято для удобства пассажиров авиакомпании, чтобы те могли летать без пересадки в московском авиаузле.

"Red Wings рассматривает Астрахань как перспективный транспортный узел для организации перелетов между странами Каспийского региона без необходимости пересадки в московском авиационном узле"

— пресс-служба Red Wings

В авиакомпании также подчеркнули, что "выгодное географическое положение города позволяет рассматривать его в качестве отправной точки для развития международной маршрутной сети".

В настоящее время рассматриваются перелеты в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Турция и Казахстан.

Red Wings сообщила, что для выполнения рейсов могут использоваться самолеты SJ-100 и Ту-214.

Отметим, в текущем году пассажиропоток аэропорта Астрахани сократился на 7% и составил 785 тыс человек.

Также из воздушной гавани можно улететь в Азербайджан, Египет и Иран. Эти рейсы обслуживают авиакомпании AZAL, "Азимут", Nesma Airlines и Pouya Air.